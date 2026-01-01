В Москве проходит финал конкурса "Ледокол знаний – 2026"

Отправиться в научную экспедицию на Северный полюс в компании известных учёных и ведущих экспертов атомной отрасли. Это главный приз за победу в международном конкурсе "Ледокол знаний – 2026".

Сегодня в столице - финал отбора участников. 48 претендентов. Итоговые состязания пройдут в формате дебатов. В каждой команде 3 человека. Они будут отстаивать позиции по различным темам.

В списке - квантовые вычисления, ядерная медицина, вопросы энергосбережения. Победителей определит жюри. И уже в августе финалисты отправятся в большую арктическую экспедицию на ледоколе "50 лет Победы".