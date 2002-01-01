Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города в области медицины. Награды присуждают группе врачей и учёных за интересные разработки. В этом году было представлено почти 60 проектов, шесть из них признаны лучшими.

Они возвращают людям полноту жизни и делают всё, чтобы надежды пациентов на лучшее оправдались. Московские врачи, учёные и организаторы здравоохранения. Их ежедневный труд и самоотдача - не просто работа. Сегодня в мраморном зале столичной мэрии Сергей Собянин вручил лучшим премии в области медицины.

"Люди, которые сидят в этом зале, это не просто научные работники, это в первую очередь практикующие врачи, имя которых, знают не только в Москве, но далеко за пределами нашего города и за пределами России. Это, не побоюсь сказать, цвет московской медицины. Я поздравляю вас с успехом, с премией города Москвы и от имени москвичей благодарю вас за вашу самоотверженную работу", - рассказал Собянин.

Среди лауреатов - разработчики методов лечения диффузной лимфомы, дегенеративных заболеваний позвоночника, рака желудка, перитонита, детского лейкоза и травм глаз. Всего 54 специалиста.

"Безусловно, все идеи рождаются в спорах, в обсуждениях, в коллективах. Но я должен сказать, что правительство Москвы всецело поддерживает наши научные идеи. И предлагая наши идеи, они финансируются, они одобряются, они поддерживаются", - отметил Всеволод Галкин, главный врач Городской клинической больницы имени С.С. Юдина.

Разработки лауреатов охватывают широкий спектр направлений – от прорывных хирургических технологий и новых диагностических методик до масштабных организационных и цифровых проектов, направленных на совершенствование системы оказания медицинской помощи в городе.

"Сегодня мы получаем премию за такие городские масштабные проекты по улучшению качества лечения пациентов с различными патологиями. Из патологии брюшной полости, из патологии спинного мозга. Все должно внедряться и, естественно, всё это будет внедряться в регионах", - сообщил Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Мэр также отметил, что развитие здравоохранения по-прежнему остаётся одним из главных приоритетов работы столичного правительства.

"Строительство новых корпусов, реконструкция действующих, оснащение новыми технологиями, помощь в организации здравоохранения. направление, которое мы всегда считали и будем считать главнейшим своим делом. Но самое главное во всей этой работе – это люди, это наши замечательные медсестры, врачи, которые отдают свою душу и сердце в своей профессии. Еще раз поздравляю с победой и профессиональным праздником", - сказал Собянин.

Премия города Москвы в области медицины вручается с 2002 года. В этом году на соискание было представлено 57 проектов. Шесть из них стали лучшими. Лауреаты получили по 3 миллиона рублей. Но главное не деньги, говорят врачи, а возможность внедрить свои разработки в практику и спасти миллионы жизней.