В Ховрине появился новый центр женского здоровья

Новый центр женского здоровья открылся в районе Ховрино. Теперь таких медучреждений в столице 17. Центры приходят на смену устаревших женских консультаций. Там применяются самые эффективные методы лечения и используют новейшее оборудование. Поэтому здесь можно пройти даже процедуры, которые раньше требовали госпитализации.

Но одно из важных направлений - конечно, профилактические обследования. Ведь именно так можно обнаружить заболевание, о котором женщина пока даже не подозревает.

"Результат не заставляет себя долго ждать. Даже по таким серьёзным заболеваниям, как онкология, мы за последние годы видим существенное улучшение. Мы видим не только улучшение выявляемости онкологии на ранних стадиях. Сейчас мы говорим о том, что такие центры позволяет нам выявлять онкологические заболевания на нулевых стадиях", - сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.