В Коптеве возводят масштабный путепровод необычной формы

Коптево - на волне! Там возводят масштабный путепровод весьма необычной формы - с изгибом. И это не прихоть дизайнеров, а необходимость. Сооружение протяжённостью в 450 метров свяжет сразу три района - и его нужно вписать в существующую застройку максимально органично. Зато в будущем огромный мост позволит сократить время в пути на четверть часа.

В районе Коптево идут работы по возведению нового уникального автомобильного путепровода протяжённостью более 450 метров. Он свяжет район с соседними - Савёловским и Аэропортом. Сейчас подходит к завершению начальный этап строительства: сооружение свайного фундамента, опор и стен будущего маршрута.

"В настоящий момент выполнено 7 из 13 секций подпорной стены №9 и ведутся работы по сооружению свайного основания подпоры №3 и подпорной стены №1. Строительство ведётся в стеснённых условиях, при наличии большого количества городских и железнодорожных коммуникаций, а также путепровод пересекает железную дорогу, в том числе железнодорожные пути", - сообщил Олег Титов, руководитель проекта "Мосотряды 4", филиал акционерного общества "Дороги и мосты" по компании "Нацпроектстрой".

Чтобы уместить сооружение в плотную застройку, его сделают необычной волнистой формы, с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2. Пролетные строения разместят на девяти опорах, для которых готовят более 400 свай диаметром в 1 метр. На каждую уходит 23 кубометра бетона.

Арматурный каркас буронабивной сваи на участок привозят в виде трех составных частей. Уже здесь специалисты делают из них единую конструкцию, длина которой достигает 30 метров, а вес - более двух тонн.

Затем башенные краны погружают каркас в скважину. Работу усложняет соседство с электроподстанцией и то, что объект располагается на болотистой местности: в забои и котлованы постоянно прибывает вода, которая размывает грунт. Поэтому каждую скважину приходится разрабатывать за одну смену, а воду регулярно откачивать.

"Один насос в сутки где-то в районе 50 кубов выкачивает воды. Высоковольтные линии, провода и всё такое прочее, как и по воздуху, также и в земле, поэтому лишнего нигде копать нельзя. Надо всё рассчитывать", - отметил Евгений Егоров, исполняющий обязанности начальника строительного участка.

Путепровод свяжет улицы 8 марта и Приорова, что позволит сократить время в пути между районами на 10-15 минут. Он станет частью нового маршрута, между Третьим транспортным кольцом и Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. С его появлением перераспределятся транспортные потоки, что снизит загрузку Ленинградского шоссе.