В столице появился маршрут "Москва Веры Мухиной"

Впервые в России – прямо из Нью-Йорка. Этот бюст Вера Мухина создала для американской выставки 1939 года. Смелое высказывание для страны с сегрегацией. И такой же смелый материал – стекло. Мухина экспериментировала с ним постоянно: портреты, вазы и посуда, мебель – и даже архитектура. Вот фрагменты колонн для станции "Автово" в Ленинграде.

"Это стеклянные колонны, осветительные приборы, барельефы - все это создано как раз на Ленинградском заводе художественного стекла, художественным руководителем которого была Вера Игнатьевна Мухина. Стекло, из которого сделаны колонны, тверже каменных материалов", - пояснил Кирилл Гаврилин, куратор выставки "Вера Мухина: диалоги, грани".

В Музее декоративного искусства показывают редкую неизвестную Мухину. Её диалоги с античной скульптурой, Возрождением и современниками, малоизвестные работы. Всего не вместили музейные стены - экспозиция буквально вышла на улицы города. Выставка стала частью маршрута "Москва Веры Мухиной".

"Это и жизнь ее, и образование, и творчество, и места приложения работы ее – и, я думаю, что многие сделают для себя открытия: гуляя в Парке "Музеон", вы увидите композицию, которую сотворили ее ученики и она сама - это "Требуем мира" в связи с Корейской войной. Кто не бывал на Белорусском вокзале - там стоит памятник Горького - и это тоже она", - рассказала Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

И, конечно, самый известный шедевр Мухиной – "Рабочий и колхозница". Технологический эксперимент, масштаб, динамика и мощная энергия.

Скульптура создавалась для советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года. И сегодня остаётся на той же высоте - 34 метра - венчая павильон ВДНХ. На карте-путеводителе - 26 объектов: дом, где жила Вера Игнатьевна, мастерские, где работала, Камерный театр - сегодня театр имени Пушкина. Для его спектаклей она создавала декорации и костюмы. Например, платье Алисы Коонен в постановке "Покрывало Пьеретты".

Кстати, костюмы Вера Мухина разрабатывала не только для сцены. Реконструкция одежды Веры Мухиной и модельера Надежды Ламановой - их коллекция получила гран-при на парижской выставке 1925 года. Национальные мотивы и конструктивизм. Простые модели из недорогих материалов - ткацкого сукна, бязи, холста и даже вышитых полотенец. Такое платье могло трансформироваться в рабочий костюм.

Путеводитель "Москва Веры Мухиной" можно бесплатно получить в музее Декоративного искусства, инфоцентрах ВДНХ и Парка Горького, на кассах в театре Пушкина. И по-новому взглянуть на её работы - и сам город.