Больная раком Лерчек вышла к людям с душераздирающим признанием: "У меня все отобрали…"

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

В связи с состоянием Лерчек суд приостановил производство по уголовному делу и изменил меру пресечения. Домашний арест для блогера был отменен. Вместо него суд назначил запрет определенных действий, что позволяет Валерии посещать медицинские учреждения и проходить необходимое лечение.

В начале июня Чекалиной провели шестой курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей посещать бассейн и спортзал. Но когда люди увидели, что блогер не просто делает растяжку или легкие упражнения, а занимается с тяжелыми штангами, разразился скандал. Жених Лерчек в ответ на возмущение народа еще раз сослался на советы медиков.

В итоге поведением Чекалиной заинтересовалась прокуратура. Была проведена дополнительная экспертиза. Врачи подтвердили, что лучше блогеру не стало, Лерчек действительно серьезно больна.

Пока в Сети травят больную раком Чекалину, поклонники и близкие стараются ее поддержать. Так, предприниматель Ксения Владыкина, ранее работавшая с Лерой, подарила ей кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. Данное украшение сделано специально для Валерии, на его обратной стороне можно увидеть надпись "Лера, живи".

Блогер расчувствовалась, когда ей вручили подарок. Она записала видео, на котором показала презент и призналась, что сейчас это ее единственное украшение. "Такая красота, спасибо большое! У меня все отобрали, буду вот это носить", — поделилась Чекалина.

Поклонники сочувствуют Валерии. Они стараются утешить блогера. "Душу рвет от таких видео. Молодая красивая, но в один миг лишилась всего"; "У меня слезы на глазах, как она радуется колечко"; "Неужели правда все украшения изъяли? Лера, держитесь! Это дело наживное, главное, чтобы здоровье было", — подбадривают Чекалину пользователи Сети.