Россия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили склады горючего, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России, сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Также было нанесено поражение местам хранения БПЛА и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее российские силы противовоздушной обороны перехватили 143 украинских БПЛА в ночь на 23 июня.