Глава Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении трехдневного траура в регионе по жертвам ракетного удара украинских националистов.

Как подчеркнул губернатор, ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал для Воронежской области самой тяжелой атакой за последнее время. Жертвами теракта украинских боевиков стали пять человек, десятки людей пострадали.

Гусев указал на особый цинизм врага, который нанес удар по Воронежу в День памяти и скорби — 22 июня, когда отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. Однако, заверил политик в своем MAX-канале, "они, украинские и западные глупцы, сейчас никак не могут понять, что своими террористическими действиями вызвали с нашей стороны только большие негодование и решительность".

Тем временем продолжается расследование уголовного дела о теракте — Следственный комитет России возбудил его после атаки ВСУ на Воронежскую область. Следователи и оперативные службы работают на месте происшествия, назначены экспертизы, изымаются вещи, важные для расследования.

Российские бойцы не оставляют без ответа военные преступления киевского режима. ВС России в ходе специальной военной операции поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего. В Минобороны не раз подчеркивали, что российская армия никогда не бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре.