Кремль объяснил планы США производить Patriot и Tomahawk на мощностях автоконцернов

Планы американских властей по развертыванию производства ракет Patriot и Tomahawk на мощностях автоконцернов красноречиво свидетельствуют об истощении арсеналов США. На это указал во вторник, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Вашингтоне решили провести совещание с участием руководства Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения ускоренного наращивания производства ракет и других боеприпасов. В свете военной операции против Ирана арсенал Соединенных Штатов истощился.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп допустил, что Ford, General Motors и другие автокомпании могут начать выпуск вооружений. Как отметил политик, "General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия". При этом Трамп попытался убедить мир в том, что в распоряжении американской армии и так "довольно много" ракет, но дополнительные запасы не помешают.

Дмитрий Песков отметил, что "здесь вполне все объяснимо". Как напомнил официальный представитель Кремля запасы Пентагона иссякли, поскольку велись военные действия в зоне Персидского залива. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают в значительном количестве продавать вооружение для Украины, сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты готовы воевать бесконечно, поскольку располагают неиссякаемыми запасами вооружений. По утверждению политика, благодаря обширным арсеналам Пентагона "войны можно вести вечно и очень успешно".