Еще одна загадка Усольцевых: перед исчезновением сделали три остановки

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

С 17 по 21 июня 2026 года поисковики еще раз обследовали район пропажи семьи. Спасатели прошли более 50 квадратных километров тайги в Красноярском крае, но наши лишь несколько незначительных предметов, их отправили на экспертизу.

Между тем журналисты "АиФ" также отправились в поселок Кутурчин и повторили маршрут Усольцевых. Им удалось выяснить, что Ирина, Сергей и Арина сделали три остановки прежде чем исчезнуть. Они как будто специально привлекали к себе внимание. Так, 27 сентября 2025 года семья остановилась в поселке Мина, они купили в придорожном магазине нож, снеки, напитки. Потом Усольцевы проехали два километра и пешком поднялись на гору, чтобы посмотреть на реку Мину.

Спустившись, Ирина, Сергей и Арина преодолели еще шесть километров до поселка Кутурчин и заселились на турбазу "Геосфера", популярную у туристов. 28 сентября Усольцевы покинули базу. Они припарковали автомобиль на окраине поселка Кутурчин и пошли по Минской тропе. После этого семью уже никто не видел.

Специалисты теперь пытаются понять, зачем Усольцевы на самом деле делали остановки, и почему они не дождались на турбазе организованную группу для похода по тропе.