Песков: оснований сомневаться в стабильности российской экономики нет

Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности России нет. В этом заверил во вторник, 23 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о ситуации на мировых энергетических рынках, представитель Кремля напомнил, что она воздействует на все страны. При этом в России увеличивается доля доходов, не связанных с торговлей энергоносителями.

Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, невзирая на волатильность ресурсных и энергетических рынков, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин напомнил, что важен не только экономический рост, но и его сбалансированность с опорой внутренний рост. Запуск нового инвестиционного цикла в стране является ключевой задачей властей, подчеркивал президент. Нельзя забывать и о значении снижения инфляции.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что ситуация в Ормузском проливе привела к энергетическому кризису в мире, росту цен на топливо и промышленную продукцию. Политик выступил за предсказуемые и стабильные условия развития мировой экономики, призвав руководствоваться прагматичными решениями, а не надуманными приоритетами.