В Москве проходит всемирный конгресс школьных учителей истории

Второй всемирный конгресс школьных учителей истории проходит в эти дни в Москве. К участникам обратился Владимир Путин.

Президент отметил в телеграмме, что необходимо дать молодому поколению представление о ключевых этапах развития своей страны, при этом важно защитить объективные, достоверные знания от фальсификаций.

На мероприятии собрались педагоги из разных регионов России, а также представители более чем 25 зарубежных государств. Как заявили на пленарном заседании, завершена работа над едиными региональными учебниками истории - в том числе для Донбасса и Новороссии. Обучение по ним начнётся с первого сентября.

"Обращаюсь к зарубежным коллегам и партнерам, мы готовы вам передать наши учебники, чтобы вы убедились в том, что учебники объективные, учебники не сеют какую-то вражду, как, к сожалению, в ряде стран мы видим в учебниках истории", - отметил Сергей Кравцов, министр просвещения.