Путин: На Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией

Владимир Путин 23 июня поздравил выпускников высших военно-учебных заведений в Москве, передает ТАСС.

Как отметил президент, солдаты и офицеры ВС России мужественно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают исторические территории.

Вместе с тем на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией и наращивают военные бюджеты, подчеркнул глава государства.

Путин при этом добавил, что Россия последовательно модернизирует ядерную триаду и другие войска.

Современная международная ситуация далека от стабильной, конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, подчеркнул российский лидер. По его словам, Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться сформировав многополярную систему международных отношений.

Ранее Путин указал на то, что Россию категорически не устраивают амбиции Запада. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".