Предводитель киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему вызывает стойкие ассоциации с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. На это указал во вторник, 23 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что "фюрер — он и есть фюрер".

В ходе выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России Сергей Лавров напомнил, что Зеленского "назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности". При этом "оказался этот образ заразный" (цитаты по РИА Новости).

О том, что утративший легитимность президент Украины назначен западными спонсорами на роль фюрера, глава российской дипломатии говорил и раньше. Лавров отмечал, что "под его (Зеленского) как бы эгидой" осуществляется новое объединение европейцев "при инициативной и главной роли Германии".

Особые опасения это вызывает у всех, кто помнит о судьбе нацистской Германии и Гитлера, ведь "других завершений в этих историях быть не может", предупреждал российский министр.

До того заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркивал, что Владимир Зеленский — "настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии".