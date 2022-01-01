Молодая жена Егора Бероева на красной дорожке старательно прятала животик

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе зимой сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале 2026-го.

Теперь супруги неразлучны. На днях 48-летний Бероев и его 22-летняя жена появились на фестивале "Пилот". Выход супругов на красную дорожку произвел фурор. Анна и Егор представили свой совместный проект "Марик".

Правда, это публику совсем не волновало, народ был занят разглядыванием живота молодой жены Бероева. Экс-балерина выбрала для выхода в свет свободное платье, которое мастерски скрывало талию. Это только разожгло любопытство сплетников.

Знакомые пары еще в марте уверяли, что супруги готовятся стать родителями. Анну и Егора видели в медцентре, где они сдавали анализы. Сама Панкратова хранит молчание и никак не комментирует домыслы о беременности.

Напомним, у Егора Бероева есть взрослая дочь. Красавица Евдокия родилась в браке с Ксенией Алферовой.