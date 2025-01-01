Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о реализации договоренностей, достигнутых на российско-американском саммите на уровне глав государств, который состоялся в Анкоридже 15 августа 2025 года.

Как отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства, ему не хотелось бы "даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима".

Однако "на деле получилось так, как получилось", цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

Замглавы российской дипломатии Сергей Рябков, в свою очередь, подтвердил, что Москва по-прежнему привержена пониманиям, достигнутым президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад на Аляске. Позиция России в этом направлении осталась неизменной.

Однако помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия ожидает не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Политик предложил Западу внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где российские военные постоянно продвигаются вперед, чтобы не питать несбыточных надежд на поражение нашей страны.