Путин заявил, что ВС России сейчас "добирают" Константиновку

Западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, они понимают, что будет ответный удар, заявил Владимир Путин. Слова президента приводит ТАСС.

Россия восемь лет терпела и пыталась договориться, но потом вынуждена была встать на защиту людей в Донбассе, добавил глава государства.

Также Путин сообщил, что в настоящее время ВС России "добирают" Константиновку. В целом же врага "поджимают" на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

При этом весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки в зону спецоперации.

ВСУ же наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество, указал российский лидер.

В Константиновке сложилась критическая ситуация для ВСУ. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".