Трамп рассказал о "крупных уступках" со стороны Ирана

Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с США Иран идет на крупные уступки, пишет ТАСС.

Как уточнил президент США, Тегеран согласился на инспекции своих ядерных объектов на неограниченный период времени. По словам главы Белого дома, без этого дальнейшие переговоры были бы невозможны.

Также Трамп отметил, что США не будут продолжать морскую блокаду Ормузского пролива, но при необходимости готовы ее возобновить.

Ранее Тегеран и Вашингтон поделили проблемы на четыре группы. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".