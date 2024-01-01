Цискаридзе раскрыл тщательно оберегаемую тайну Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы. Могила звезды "Моей прекрасной няни" одна из самых красивых на погосте. Говорят, что каждый день к последнему пристанищу актрисы приходит вдовец Петр Чернышев и приносит ей свежие розы.

История любви Петра и Анастасии восхищает. Фигурист до последнего вздоха был с женой, а после ее смерти нашел утешение не в другой женщине, а в работе и маленькой дочери.

А ведь поначалу в роман актрисы со спортсменом многие не поверили. Как рассказал Николай Цискаридзе в шоу "Сегодня вечером", особая связь Заворотнюк и Чернышева зарождалась у него на глазах. Николай Максимович считает, что он был одним из первых людей, кто увидел и понял, что в действительности происходит.

По воспоминаниям Цискаридзе, он вместе с Заворотнюк снимался в "Танцах на льду". До этого артист балета уже обращал внимание на "химию" Анастасии и Петра, но тут его внимание привлекла малозаметная, на первый взгляд, деталь — украшение с инициалами "РТ".

"Мы пошли уже на лед, идет съемка и у нас перерыв. А прокат был у Пети. И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: „Петр Чернышев?“. Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через „тс“, и я догадался. И вдруг она мне говорит: „Этого никто не знает“. Я говорю: „А я уже знаю“", — поделился бывший премьер Большого театра.

Даже после этого Заворотнюк и Чернышев пытались скрывать роман, но их довольно быстро вывели на чистую воду. Так, Татьяна Тарасова рассказывала, что настоящую любовь сложно было прятать. Тренер отметила, что Петр является очень достойным человеком, поэтому она была рада за Анастасию.

"Мне казалось, что у них будет прекрасная пара, так и получилось. И мы все наслаждались тем, что мы видели", — заключила Тарасова.