Родителей с двумя и более детьми освободят от выплат по ипотеке

Госдума на пленарном заседании окончательно приняла сразу в двух чтениях изменения в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". По ним родителям двух и более детей будут давать кредитные каникулы по ипотечным договорам — до полутора лет.

Отсрочка по процентам тоже изменится. Так, с месяца до полугода проценты по кредиту начисляться не будут, а с седьмого по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить, уточняет РБК. Причем накопленные за период с седьмого по 18 месяц проценты можно будет погасить позже равными частями после того, как будут выплачены текущие обязательства по ипотеке.

Поправки вступят в силу с сентября, льготу можно будет получить даже по старым кредитам, оформленным до принятия закона. Право на кредитные каникулы можно будет получить и при рождении первого ребенка, но не более чем на полгода.

Ранее сообщалось, что ставки по семейной ипотеке могут повысить для части заемщиков. Так, ставку кредита по программе "Семейная ипотека" могут поднять в том случае, если на дату заключения договора заемщик не состоит в официальном браке с вторым родителем и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

Меж тем в Госдуме заявили, что критерии семейной ипотеки в России нужно пересмотреть, чтобы сделать участие в этой программе доступным для значительного количества граждан. Если сейчас такая ипотека доступна семьям с детьми до семи лет, предлагается гарантировать право на участие в программе россиянам с детьми до 16 лет.