ГАИ опровергла ужесточение штрафов за использование телефона за рулем

Публикации о якобы усилении ответственности с 1 июля за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе за использование телефона за рулем, не соответствуют действительности.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, административная ответственность в области безопасности дорожного движения установлена федеральным законодательством. Информация о внесении поправок публикуется на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В части ответственности за использование гаджетов во время управления транспортным средством никаких нововведений в последнее время не было, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться водительских прав за сбитую птицу. Адвокат Елена Кудерко пояснила, что с точки зрения правил дорожного движения наезд на птицу — полноценное ДТП, поэтому водитель не вправе покидать место происшествия до прибытия сотрудников дорожно-патрульной службы.

Тем временем в Госдуме призвали отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что соответствующая законодательная норма не различает злостных нарушителей и добросовестных автомобилистов, просто забывших документы дома.