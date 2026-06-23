Певец Герман Юкавский нападал на медиков и матерился на прохожих после падения с Крымского моста

Известный оперный певец Герман Юкавский оскандалился. Артист спрыгнул с Крымского моста в Москве, чтобы переплыть реку. А когда его спасли, начал нападать на врачей и материться на прохожих.

Стали известны некоторые детали инцидента, в который попал заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский утром 23 июня на Болотной набережной. Как сообщает "МК", в десять утра рабочие со стройки, находясь на башенном кране, наблюдали, как бурно общалась группа мужчин. Они несильно толкали друг друга, размахивали руками. Не исключено, что потасовка носила дружеский характер. В какой-то момент один из мужчин подошел к парапету, перегнулся и полетел в воду. Никто при этом его не толкал.

Очутившись в воде, 56-летний Юкавский начал буянить: стал кричать, поднимать со дна бутылки и тину, пытаться кидать это в людей, которые наблюдали за ситуацией с суши. Впрочем, дожидаться, когда артиста достанут спасатели, спутники не стали и ушли.

А вот Герман Юкавский, как передает Mash, и после того, как его вытащили на сушу, продолжал вести себя агрессивно: нападал на медиков и матерился на прохожих. Сам артист заявил, что спрыгнул с моста, чтобы переплыть Москву-реку. Чтобы привести Юкавского в себя, его увезли в медцентр.

Напомним, Герман Юкавский является солистом Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. В 2010 году он был номинантом на премию "Золотая маска". В его репертуаре свыше 500 песен.

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