Сын с отцом лицом к лицу: как выглядит могила Сергея и Кирилла Супоневых

Сергей Супонев был одним из самых любимых телеведущих у целого поколения россиян. Он вел детские и юношеские передачи "Зов джунглей", "Звездный час", "Марафон-15". Сердце Супонева остановилось 8 декабря 2001 года. Телеведущий погиб, не справившись с управлением снегоходом.

В одном из интервью Леонид Якубович с горечью заметил, что после смерти Супонева, на телевидении перестали выходить новые увлекательные и интересные детям передачи. "Вот был бы Серега — были бы программы. Я абсолютно убежден. И в кадр с ребенком не каждый может войти. И вообще, кто, где? Нету..." — печально заключил ведущий "Поля чудес".

Похоронили Супонева на Троекуровском кладбище. А через 12 лет рядом с ним упокоился и сын. Кирилл по доброй воле ушел из жизни. 27 сентября 2013 года тело молодого человека в собственной квартире обнаружила мать. Записки Кирилл не оставил. По словам друзей, после смерти отца молодой человек стал более нервным и замкнулся в себе: он боготворил папу, гибель которого стала страшным ударом.

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Сейчас на могиле Супоневых два практически одинаковых черных камня. На обоих выгравированы имена, портреты и даты рождения и смерти Сергея и Кирилла. Завершили ансамбль две розы. За могилой тщательно и заботливо ухаживают.