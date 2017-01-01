Нина Останина опасается, что закон о домашнем насилии отпугнет мужчин от брака

Недавно депутат Ксения Горячева направила на отзыв в правительство законопроект, предполагающий поправки в Уголовный кодекс для борьбы с домашним насилием.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что такая инициатива может повлиять на желание молодежи вступать в брак. "Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать", - заявила Останина агентству городских новостей "Москва".

Кстати, побои в семье в настоящий момент в России декриминализированы. В феврале 2017 года был принят закон, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Ранее депутаты Госдумы предложили маркировать в приложениях для знакомств анкеты ранее судимых граждан. Для этого дейтинговым сервисам могут дать доступ к специальному реестру. Подразумевается, что наличие пометки "ранее судим" поможет другим пользователям заранее понимать, с кем они планируют вступить в переписку, и стоит ли вообще это делать.

Для реализации задумки парламентарии попросили МВД дать платформам для знакомств доступ к реестру, позволяющий проверять пользователей сразу по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе "Изнасилование" и "Угроза убийством".