Владимир Путин подписал указ о назначении своим советником Алана Гаглоева. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

До этого он занимал пост главы Южной Осетии, а сегодня сложил свои полномочия во время обращения к гражданам республики. Гаглоев рассказал, что накануне встречался с Владимиром Путиным и принял его предложение перейти на работу в администрацию президента.

По словам чиновника, историческим выбором осетинского народа всегда было единство с Россией. Он напомнил, что 9 мая был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия. И документ станет важным шагом на пути к воссоединению Южной и Северной Осетии.

Временно исполнять обязанности главы республики будет председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀