День немецкой промышленности отрасль, еще недавно являвшаяся локомотивом всей экономики ФРГ, встречает с нерадостными показателями. Предприятия продолжают закрываться. Либо переезжают в те страны, где энергоресурсы дешевле. В первую очередь - в США. Сама же Германия все глубже погружается в экономический кризис. Хотя канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить бизнес, что это не так: "Давайте просто будем проявлять чуть больше оптимизма и чуть чаще, вопреки немецкой привычке, говорить: стакан не наполовину пуст, стакан наполовину полон".

Хотя хорошо идут дела только у военно-промышленного сектора, куда власти Германии вливают десятки миллиардов евро. Берлин активно перевооружается и проводит военные сборы, особенно и не скрывая, для чего нужна такая подготовка.

"Федеральное правительство готовится не к абстрактному "сдерживанию", а к войне против России. Бундесвер перебрасывают на Восточный фронт, общество милитаризируют, вновь вводят воинскую повинность и в случае необходимости отправляют солдат на границу с Россией", - пишут СМИ.

"Они, европейцы, делали все, чтобы Запад вновь консолидировано выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт", - отметил Юрий Ушаков, помощник президента России.

При этом сами европейцы продолжают твердить, что это Москва якобы не хочет вести диалог по Украине. Хотя в Кремле неоднократно подчеркивали, что открыты к предметным переговорам. В том числе и с Европейским союзом, который все никак не определится, кто же будет его представлять. Выдвинуть свою кандидатуру уже попробовал глава Евросовета Антониу Кошта. За это на него обрушилась волна критики. В первую очередь - от Зеленского.

"Он прямо заявил на днях, Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей. Но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни. Фюрер - он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности", - указал Сергей Лавров.

Зеленский, по словам главы МИД России, явно хочет расширить зону боевых действий и втянуть в конфликт Беларусь. Да и с союзниками киевский фюрер давно уже разговаривает свысока. Скандал с поляками из-за героизации Украиной пособников нацистов, который и не думает утихать, лишнее тому подтверждение. Хотя изначально в Варшаве рассчитывали на то, что Киев будет куда покладистей.

"Поляки открыли для украинцев свои двери, открыли свои сердца. А польское правительство под моим руководством проводило политику взаимного обмена. Вы расплачиваетесь своей кровью, а мы - старой техникой", - сказал Матеуш Моравецкий, бывший премьер-министр Польши.

Впрочем, формула эта и сейчас по большей части продолжает работать. Что устраивает и киевский режим, и его европейских спонсоров.