Путин: Киев взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам России

Владимир Путин 23 июня проводит совещание с членами правительства.

Как отметил президент, Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по российским гражданским объектам. При этом киевский режим теряет одну территорию за другой.

Путин добавил, что по разным каналам прямо говорят: своими ударами Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон.

Глава государства поручил кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.

Ранее Путин рассказал, что сейчас ВС России "добирают" Константиновку. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".