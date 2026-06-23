Пилот американского истребителя F-15, который сбили над Ираном весной, лишь сейчас рассказал, что столкнулся с инновационным оружием Тегерана.

Летчик перед катапультированием увидел шокирующее зрелище: несколько иранских беспилотников, парящих в воздухе и движущихся как единое целое, напоминая медузу. Об этом он рассказал разведке во время допроса после инцидента, когда его спас спецназ.

"Несколько дронов, соединенных между собой и движущихся как единое целое, с дронами поменьше под большими дронами, которые служат им как бы ногами. Настоящее инопланетное дерьмо", - рассказал CNN один из источников, знакомых с показаниями пилота.

Другой источник сообщил, что, по словам пилота, он видел в небе "минное поле из дронов".

Ранее в свете высказанного западными странами недовольства иранской ядерной программой Россия предложила вывезти высокообогащенный уран из исламской республики — об этом неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.