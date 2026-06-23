Елена Зеленская покидает Украину. Вот куда отправляется супруга главаря киевского режима.

25-26 июня в Польше пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют Польша и Украина. В рамках мероприятия будет выступать и супруга Владимира Зеленского Елена, которую, к слову, в Сети за глаза называют Прекрасной.

А вот украинского президента на конференции не будет, сообщает РИА Новости. Впрочем, в Гданьск не приедет и польский лидер Кароль Навроцкий. "Это мероприятие циклическое, которое готовится исполнительной властью, которая занимается экономической политикой", - уточнил пресс-секретарь кабмина республики Адам Шлапка.

Отметим, что Киев и Варшава переживают скандал в дипотношениях. Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши, заявив, что его негативная риторика может плохо закончиться. А также неудачно сыронизировал над именем Навроцкого.

Конфликт начался после решения главаря киевского режима присвоить подразделению ВСУ имя героев запрещенной в России Украинской повстанческой армии*, ответственной за массовые убийства на Волыни. В отместку Кароль Навроцкий лишил Зеленского почетной госнаграды Польши — ордена Белого орла.

* Организация признана в России экстремисткой и запрещена