Ксения Бородина и Николай Сердюков в прошлом году стали мужем и женой. Блогер и телеведущая с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе.

Бородина за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около 10 миллионов рублей. Бородина не стала скрывать, что за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось.

После торжества Ксения увезла любимого в свадебное путешествие. И целый год пара была в разъездах, посетив несколько стран. Годовщину брака супруги встретили в Париже. Поговаривают, что и за отдых платит телеведущая. Бородина поначалу пыталась оправдываться, мол, Николай тоже зарабатывает. Но в итоге не выдержала и выдала всю правду.

Оказывается, после развода с блогером Алиной Акиловой Сердюков остался практически ни с чем, экс-жена и дочь Николая получили квартиру, а он машину, на который увез свой единственный чемодан с вещами. Ксению этот поступок мужа восхитил.

"Он, когда развелся, без грязи, без выяснения отношений, ушел — оставил квартиру своему ребенку. Уехал на одной машине с чемоданом! Это что, легко начинать всё с начала?! Нет, не легко! Он так же, как бывшая жена, заработал на эту квартиру, работая в банке и работая после!" — вступилась за любимого телеведущая.

Бородина отметила, что сейчас Сердюков не дотягивает до ее заработков, но стремится к этому. "Да, я его жена, зарабатываю больше — и что?! Это ничего не меняет, а только двигает вперед!" — заявила Ксения.

Звезда "Дома-2" уверяет, что для нее важные не деньги, а отношение мужчины. "Столько заботы и теплоты в моей жизни не было никогда! Кто бы какую грязь про него ни писал, он не пытается с кем‑то выяснять отношения, не строит из себя мачо, он заботится и делает меня счастливой. Про него пишут „альфонс“, ничего о нем не зная!" — отметила Бородина.