Бортников: "Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить"

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал украинского президента Владимира Зеленского террористом. Кроме того, он отметил, что спецслужбы ведут круглосуточную работу по предотвращению террористических атак Украины.

"Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить. Конечно же, наказать", - заявил Александр Бортников "Вестям".

Также он назвал Владимира Зеленского террористом и дал понять, что не стал бы с ним даже разговаривать, но альтернативы пока нет.

"Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем", - заключил директор ФСБ.

Ранее Александр Бортников сообщил, что киевский режим наращивает число диверсий в Северо-Западном федеральном округе. Он отметил, что Украина стремится нанести максимальный ущерб объектам топливно- энергетического и транспортного комплексов. Кроме того, противник продолжает использовать россиян, в том числе подростков, для совершения терактов.