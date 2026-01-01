Стартовал прием заявок на XII Всероссийскую премию "За верность науке".

В 2026 году премия будет вручаться по следующим номинациям: "Научная пресс-служба года", "Научный журналист года", "Автор цифрового контента", "Признание" (кандидаты выдвигаются членами Организационного комитета), "Российская наука – миру (номинация имени Константина Эдуардовича Циолковского)", "Специальный приз имени Даниила Гранина" (кандидаты выдвигаются членами Организационного комитета), "Наука – детям", "Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях", а также по новым номинациям "Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса", "Специальный приз имени Игоря Горынина" и "Специальный приз имени Христофора Леденцова", включающая подноминации "Фонды" и "Предприятия".

Прием заявок продлится до 13 августа. Узнать подробности можно здесь.