Открыт прием заявок на V Всероссийский конкурс "Виртуальный тур по многонациональной России"

Федеральное агентство по делам национальностей приглашает принять участие в V Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России". Заявки принимаются до 20 сентября 2026 года.

Конкурс проводится АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и направлен на популяризацию народной культуры, сохранение культурного наследия народов России и развитие современных форм представления этнокультурных проектов.

К участию приглашаются музеи, учреждения культуры, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, реализующие выставочные и этнокультурные проекты, а также инициативные группы граждан.

Узнать подробности можно здесь.