Сын Никаса Сафронова похудел на 170 кг: "Кто-то даже спрашивал: "Уж не червяка ли ты проглотил?"

Недавно Никас Сафронов, которому исполнилось 70 лет, стал звездным гостем на шоу Павла Воли. Поддержать отца явился пианист Лука Затравкин, который годами борется с лишним весом. В программе он заявил, что скинул 170 килограммов.

Журналисты связались с музыкантом, чтобы узнать, как ему это удалось. Лука Затравкин уверяет, что не пользуется уколами для сброса веса, которые сейчас пользуются бешеной популярностью среди знаменитостей по всему миру.

"Кто-то даже спрашивал: "Уж не червяка ли ты проглотил, чтобы он там жил и ел за тебя?" Вы представляете!? А люди специально это делают", - огорошил сообщением сын Никаса Сафронова.

По словам Затравкина, у него есть некая "уникальная система", благодаря которой он и скинул более 100 килограммов. "Самое главное, что эта система не сложная. Она позволяет жить полноценной жизнью. Не испытывать чувство голода, питаться вкусно, насыщаться едой", - сообщил Затравкин "КП".

Он отметил, что уже несколько месяцев не вставал на весы, а все равно продолжает худеть. "Моя цель — чувствовать себя лучше, жить дольше и более эффективно. Чтобы я больше мог себе позволить в физическом плане — пройти, прыгнуть, пролезть… Это совокупность внешнего и внутреннего. Плюс показатели здоровья. В ближайшем будущем расскажу более подробно. Но только после того, как пройду полное медицинское обследование", - пообещал Лука.