Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Полтаве, Харькове и подконтрольной Киеву части Запорожья. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. По всем фронтам теснят врага российские бойцы в зоне спецоперации.

Сокрушительные удары с воздуха наносит армейская авиация. На кадрах - сверхзвуковой Су-34. Получив координаты цели, пилоты поднимают истребитель и сбрасывают на укрепрайон противника бомбы с универсальным модулем коррекции и планирования.

Без промаха бьет артиллерия - в Харьковской области огнем "Гиацинта" накрыли вражеский пункт управления БПЛА. Снаряды легли точно в заданный квадрат. Это уже Краснолиманский участок - неприятельские дроны берут на таран и ликвидируют наши расчеты войск беспилотных систем.

А вот так точной атакой FPV-дронов пресекают попытки боевиков прорваться в окруженную Константиновку. Автомобили и квадроциклы ВСУ ликвидируют на подъезде к городу. В Запорожской области в ход пустили "Молнию". Её главное преимущество - дальние расстояния и тяжелые боеприпасы.