Путин принес соболезнования близким артиста Ножкина

Накануне, 22 июня, стало известно о смерти известного артиста Михаила Ножкина. Ему было 89 лет.

Сейчас свои соболезнования близким и родным Ножкина выразил президент России Владимир Путин. "Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине", - отметил в своей телеграмме российский лидер.

Напомним, что причиной смерти Михаила Ножкина стала продолжительная болезнь. Последние дни 89-летний артист отказывался от воды и еды.

Имя Михаила Ножкина известно нескольким поколениям зрителей. Он служил в Театре эстрады, читал сатирические куплеты как артист Москонцерта, был одним из первых ведущих передачи "Голубой огонек". Но настоящую всенародную любовь Ножкину принесли роли в кино. Советский контрразведчик в "Ошибке" и "Судьбе резидента", офицер Рощин в "Хождении по мукам", князь Голицын в "Юности Петра".

Кроме того, Михаил Ножкин - народный артист РСФСР, драматург, певец, поэт, автор слов к песням, которые известный практически каждому: Последний бой, Бессмертный полк, Последняя электричка.