Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 24 июня, 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей.

Кроме того, ликвидированы и перехвачены БПЛА над Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.

Российский лидер Владимир Путин указал на недопустимость использования дальних беспилотников против гражданского населения, заявив, что это гуманитарное преступление. Президент заявил, что Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию — соответствующая работа идет.