Стало известно о новых подвигах героев СВО

Примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Лейтенант Руслан Силиванов во время захвата опорного пункта командовал мотострелковым взводом. Под его руководством штурмовые группы двигались с увеличенными интервалами - и вышли на рубеж атаки незамеченными. Подавив огневые точки, они уничтожили боевиков. Также Руслан Силиванов оказал помощь нашим раненым и организовал их эвакуацию.

Ефрейтор Павел Алексеев в составе гаубичной батареи оказывал поддержку штурмовикам, которые подверглись атаке ударных дронов. Получив разведданные, Павел предпринял действия по ликвидации точек запуска вражеских БПЛА. Точными артиллерийскими ударами цели были уничтожены.