Путин пообщался с лучшими выпускниками военных вузов. Главные заявления президента

Появления Верховного главнокомандующего зал ждет по стойке смирно. Будущая военная элита страны. Лучшие выпускники профильных вузов. Готовые приступить к работе и нести службу в крайне непростое для страны время.

"Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами. Наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий лже-демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты. А затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики", - отметил президент.

Россия, по словам Владимира Путина, готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Модернизируются ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал ВКС и Военно-морского флота. В прошлом году испытания в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники. В том числе БПЛА с усовершенствованной системой наведения.

"Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления. Ваша задача не только мастерски применять такую технику, но и совершенствовать тактику ее боевого применения. Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек", - указал Андрей Белоусов, министр обороны.

Глава государства подчеркнул: ничто не заменит мужества и профессионализма наших воинов.

Только в системе Минобороны - более 40 военных вузов. А еще есть десятки институтов и академий МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС. Все эти учебные заведения готовят тех, кто всегда хотел стоять на страже интересов страны. К тому же многие вчерашние курсанты - из военных династий. У выпускника академии Ракетных войск стратегического назначения Ильи Ваганова отец третий год находится в зоне спецоперации. И сын готов последовать его примеру.

Алексей Цыс в ВДВ пришел тоже по стопам отца. После выпуска планирует стать командиром воздушно-десантного взвода.

Как и положено будущим командирам, задают президенту вопросы глобального характера. Например, про вероятность запуска украинских беспилотников по России с территорий стран НАТО.

"Они пока все-таки не дошли, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого.Когда в странах Прибалтики какие-то дроны летают украинские, они все-таки не указывают пальцем на Москву. Они говорят, что это украинские дроны. Что это ошибка, сбой в системе, работа РЭБа, еще что-то, но пока они еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать", - ответил президент.

По словам Путина, из-за недовольства электората архитекторам войны приходится маскировать свои реваншистские настроения, имитируя попытки запустить некий переговорный процесс и попутно накачивая киевский режим оружием.

"Такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся - к тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он направил какую-то бумажку. Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личной встречи, хотим личной встречи. Ну и что, а через три дня удар по Старобельску, а как это понимать? Как это понимать? Какие предпосылки для личных встреч и переговоров? Вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре , ну для чего? Раскачать общество. Создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил", - говорит Путин, отвечая на вопрос о письме Зеленского.

Информацию о том, что происходит на фронте, западная пропаганда искажает в пользу киевского режима. Пытается навязать заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

"У них понимание ЛБС очень разное. Наши ребята сейчас добирают фактически Константиновку. Ну, там еще в подвалах сидит кто-то, отстреливается. Они говорят: это серая зона. Ну, замечательная серая зона. Им сказали, в 2022 году еще сказали - уходите из Донбасса, люди не хотят с вами жить, они провели референдум, они заявили о собственном государстве о суверенном в полном соответствии с уставом ООН. Первая статья устава ООН гласит: каждый народ имеет право на самоопределение. Просто никто не хочет этого замечать, никто. Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны. Потому что она, кроме нас с вами, никому не нужна. Нам нужна", - указал Путин.

Данные о ходе спецоперации Верховный главнокомандующий получает и днем и ночью. О продвижении наших войск и провалах ВСУ.

"Поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот", - рассказал президент.

"Мы поможем", - обещают выпускники.