В Подмосковье прошел съезд ЛДПР - как это было

"Выбери ЛДПР - спаси Россию" - с таким лозунгом в этом году либерал-демократы намерены бороться за голоса избирателей. 18 сентября в России стартуют выборы в Госдуму, и 23 июня официально в гонку за парламентские кресла вступила ЛДПР. На съезде партия выдвигает кандидатов и определяет стратегию кампании.

На 38-й съезд партии приехали делегаты со всей страны. Общефедеральный список ЛДПР возглавляет председатель партии Леонид Слуцкий. Он со сцены представил программу под названием "Сто дней преобразования России".

"У ЛДПР есть план. "Сто дней преобразования России". В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решения, которые дадут стране движение к развитию. Голос за ЛДПР - это голос за спасение России", - сказал Слуцкий.

Настрой у партии боевой - кандидатами в депутаты Госдумы стали и те, кто с партийным билетом ЛДПР выполняет задачи на фронте. Их делегаты приветствовали стоя. Всего в списках 15 участников СВО, среди них - боевой офицер, кавалер трех орденов Мужества, командир добровольческой бригады имени святого Александра Невского Алексей Верещагин.

"Наша общая цель - это победа. Это великая Россия. Это те принципы, которые нам указал верховный главнокомандующий", - отметил он.

В программе партии многое посвящено социальной повестке, поддержке бойцов СВО и членов их семей. Однако много на съезде говорили и о международной политике.

"Против нас собралась вся коалиция желающих, коалиция Эпштейна, коалиция сатанистов. Мы должны сделать все для того, чтобы мы победили в этом противостоянии", - говорит Виктор БУТ, кандидат в депутаты Госдумы 9 созыва от ЛДПР по федеральному списку.

А на этих кадрах - женщины ЛДПР, их немало как и в составе партии, так и в списках тех, кто идет в Госдуму. Впервые женщину - Марию Воропаеву - либерал-демократы включили в главную тройку своих кандидатов.

"Те люди, которые приходят в партию, мы обычно не разделяем их по половому признаку, но абсолютно точно в этой партии очень легко работать рядом с настоящими мужчинами. Потому что эти мужчины разделяют традиционные ценности", - отметила она.

Ценностным ориентиром в партии остается Владимир Жириновский. В зале на первом ряду прямо напротив сцены оставили пустое кресло - как символ, что место Жириновского в партии никто не сможет занять. А эта кампания выборов в парламент - первая, когда ЛДПР участвует без Жириновского. В нынешнем созыве Госдумы фракция ЛДПР состоит из 22 депутатов и является четвертой по численности.

"Рано говорить, на какой результат рассчитываем, но стремимся к тому, о чем всегда мечтал великий Жириновский. Стать второй политической силой в России", - подчеркнул Слуцкий.

Всего в списках ЛДПР на выборы в Госдуму - 435 кандидатов. Около половины из них будут избираться в одномандатных округах.