Российский бизнес все чаще становится ключевым заказчиком научных исследований. С таким заявлением на стратегической сессии правительства, посвященной научно-технологическому развитию, выступил премьер Михаил Мишустин.
Тем не менее долгосрочный спрос на разработки сформировать непросто. Почти половина предприятий заинтересована в разовых контрактах. Но есть флагманские проекты правительства, в рамках которых формируется длительное сотрудничество в исследовательской области. Речь о программах "Приоритет-2030" и передовых инженерных школах.
Расширяется и сеть научных центров мирового уровня. В них создают наукоемкие новации, которые внедряют в приоритетные сферы экономики.
"В течение последних лет на отечественные исследования и разработки направляется все больше ресурсов. В прошлом году они превысили 2 триллиона рублей. Россия по этому показателю в мировом рейтинге занимает восьмую позицию. Их объем нужно существенно наращивать. Президент поставил цель, чтобы в ближайшие пять лет они достигли 2% валового внутреннего продукта. А также вдвое должны быть увеличены частные капиталовложения", - указал Мишустин.