Российский бизнес все чаще становится ключевым заказчиком научных исследований. С таким заявлением на стратегической сессии правительства, посвященной научно-технологическому развитию, выступил премьер Михаил Мишустин.

Тем не менее долгосрочный спрос на разработки сформировать непросто. Почти половина предприятий заинтересована в разовых контрактах. Но есть флагманские проекты правительства, в рамках которых формируется длительное сотрудничество в исследовательской области. Речь о программах "Приоритет-2030" и передовых инженерных школах.

Расширяется и сеть научных центров мирового уровня. В них создают наукоемкие новации, которые внедряют в приоритетные сферы экономики.