Семье мальчика Хизира, который утонул в бурной реке, спасая друга, окажут помощь

Более 20 тысяч человек объединились и помогали искать ребенка вдоль русла реки больше недели. В итоге тело маленького Хизира обнаружили в десяти километрах от места происшествия.

Власти Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика. Сегодня, 23 июня, глава региона Махмуд-Али Калиматов побывал в доме семьи Хизира и выразил соболезнования его родным и близким.

"Всегда тяжело хоронить детей, особенно это тяжелое испытание для родителей. Обязательно окажем всю необходимую помощь семье", - пообещал Калиматов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что случилось очень тяжелое и горькое событие. При этом Калиматов подчеркнул, что Хизир совершил искренний, детский, но героический поступок.

В заключение он поблагодарил всех участников поисково-спасательной операции.

Напомним, трое детей играли у берега Сунжи, когда один из мальчиков упал в реку, сильным течением его стремительно стало уносить от берега. Ребенку удалось зацепиться за ветку. Один из мальчиков бросился за помощью, а второй — это был Хизир — рванул в реку.

Ребенок не смог справиться с бурным потоком и его унесло течением Сунжи. Зацепившегося за ветку мальчика спасли подоспевшие взрослые.