Комик комику глаз не выклюет. Хотя в жизни разные повороты случаются. По соцсетям разлетается сенсация: Роуэн Аткинсон, известный как мистер Бин, подает в суд на министра финансов США Скотта Бессента. За то, что министр сравнил его с Зеленским.

Образ честного и невинного человека был опорочен главой американского минфина. Журналисты New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон издали книгу о президентстве Дональда Трампа под названием "Смена режима". В которой утверждают, что Бессент называл Зеленского "маленьким ублюдком", "ребенком с особыми потребностями" и "мистером Бином под кайфом".

Газета "Нью-Йорк Таймс" описывает книгу своих журналистов, где приводятся слова Скотта Бессента как захватывающую хронику странного слияния реальности и шоу-бизнеса в Белом доме. Куда более драматичная картина в Киеве. Где представитель шоу-бизнеса генерирует свою сумрачную реальность. А когда-то был веселым парнем.

Ну а судебный иск мистера Бина против главы министерства финансов США – чистой воды фейк. Случается, что в действительности все не так, как на самом деле.