В США объяснили, почему именно Рютте выбрали генсеком НАТО

Марка Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.

Как уточняется в материале, это качество Рютте уже проявлялось. Произошло это в тот период, когда президент США рассуждал о намерении получить контроль над Гренландией.

По информации журналистов, Рютте тогда сказал главе Белого дома, что НАТО сможет помочь Штатам "захватить Гренландию".

"Но мы можем помочь вам с безопасностью", - добавил при этом генсек альянса.

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