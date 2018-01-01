Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим голы на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился в матче второго тура группового этапа против команды Узбекистана и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.

Криш, как любовно называют спортсмена миллионы фанатов по всему миру, забил гол в ворота Узбекистана на шестой минуте. После этого сборная Португалии вела со счетом 1:0, уточняет ТАСС.

Также Роналду стал вторым бомбардиром старше 40 лет. При этом мяч в ворота Узбекистана стал для спортсмена первым с 2018 года с игры — до этого он заколачивал только со стандартов.

Отметим, что Криштиану Роналду является первым футболистом-миллиардером. Его состояние выросло до 1,4 миллиарда долларов, в том числе благодаря новому контракту с "Ан-Насром" более чем на 400 миллионов долларов. Значительный вклад в бюджет футболиста вносят рекламные контракты с такими брендами, как Nike, Armani и Castrol.

В марте 2025 года Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря рекордному количеству побед в международной карьере. Португалец на тот момент имел в своем активе 132 победных матча.