Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой

Непростая, но контролируемая - именно так Владимиру Путину в ходе совещания охарактеризовал ситуацию на топливном рынке страны вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей бензином и дизелем. Разработан комплекс мер, направленных на дополнительные поставки топлива.