Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой

Непростая, но контролируемая - именно так Владимиру Путину в ходе совещания охарактеризовал ситуацию на топливном рынке страны вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей бензином и дизелем. Разработан комплекс мер, направленных на дополнительные поставки топлива.
"Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Уделяем особое внимание Дальнему Востоку и Калининграду безусловно. Что на сегодня сделано - во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также рассматриваем вопрос на запрет на дизельное топливо. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности. Совместно с Российскими железными дорогами и регионами ежедневно решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях", - добавил Новак.