Счастливая Меган Маркл выставила живот: развод с принцем Гарри отменяется?

Меган Маркл как может старается демонстрировать довольство жизнью на фоне непрекращающихся в Сети слухов о проблемах в браке с принцем Гарри и финансовых затруднениях.

Вот и на сей раз герцогиня Сассекская опубликовала в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежее видео, на котором лишний раз прорекламировала свой бренд As Aver. В ролике Меган, облаченная в полосатую рубашку, заправленную в белоснежные джинсы и с распущенными волосами, идет, помахивая корзинкой, наполненной овощами и фруктами (предполагается, что все с ее огорода).

Затем в какой-то момент Меган откладывает корзинку и берет чашку чая, при этом выставляя живот таким образом, что он округляется. "Корзина, целиком наполненная летом", - коротко подписала видео Маркл.

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И хотя возможность комментирования традиционно отключена, это не помешало интернет-пользователям сделать вывод, что супруга принца Гарри изо всех сил пытается демонстрировать идиллию и гармонию в жизни и даже намекает на беременность.

И все это на фоне слухов, что супруги на грани развода. Герцогине Сассекской, говорят, надоело тащить все на себе. Люди из близкого окружения утверждают, что супруги все больше расходятся во взглядах на будущее за пределами королевской семьи.

"Меган видит возможности, которые еще предстоит реализовать, тогда как Гарри все больше устраивает более спокойный путь, сосредоточенный на семье, служении обществу и личном благополучии. Думаю, скоро прозвучит слово "развод", - сообщили журналистам в близком окружении пары.

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