Политолог Камкин: Западная Европа напоминает коллективного Паниковского

Откуда такой порыв к милитаризации у ЕС и США? Почему идея новых переговоров, которую инициирует Европа по урегулированию конфликта на Украине, ни что иное как игра в "большой обман"? И чем может закончиться скандал между Варшавой и Киевом?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Западная Европа напоминает коллективного Паниковского, который пляшет вокруг гражданина Корейко и приговаривает: "дай миллион". Выглядит со стороны это, конечно, комично", - отметил он.

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