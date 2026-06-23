Иран не доверяет США даже после подписания меморандума

18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

22 июня прошел первый раунд переговоров США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке. Посредники Пакистан и Катар отметили достигнутый прогресс и "конструктивную атмосферу".

Теперь же президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не доверяет Америке. "Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру", - приводит пресс-служба слова иранского президента.

Также Пезешкиан также заявил, что Тегеран не намерен "склонять голову" перед "незаконными и негуманными" требованиями. И все же, отметил он, Иран собирается исполнять все договоренности, под которыми подписался, передает РИА Новости.

Меж тем подготовка к следующему этапу переговоров на высоком уровне между Ираном и США завершена. Во втором раунде примут участие представители Ирана, США, Пакистана и Катара.

Тегеран и Вашингтон договорились о создании четырех рабочих групп. Они займутся вопросами санкций, ядерной тематикой, экономическим развитием, а также вопросами мониторинга и осуществления.