Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО в Кремле

Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку, который в этом году отмечает 90-летие.

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Глава государства поблагодарил воинов-кремлевцев за службу, решимость, верность присяге и своему народу.