Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО в Кремле

Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку, который в этом году отмечает 90-летие.
Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Глава государства поблагодарил воинов-кремлевцев за службу, решимость, верность присяге и своему народу.
"Символично, что именно вам доверено охранять сердце России, Московский Кремль. Защищать многие другие важные государственные объекты, выполнять ответственные церемониальные миссии, в том числе нести караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата", - сказал президент.